عاد بعض الفرنسيين الذين كانوا مترددين في تأسيس أسرة خلال الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا إلى الزواج والإنجاب.

وبحسب إحصاءات السكان شهد الزواج ارتفاعا بنسبة 42 % في فرنسا مقارنة بعام .2020 وقرر الأشخاص الذين أجلوا خطط زفافهم في 2020 بسبب الإغلاق أن عام 2021 هو الوقت المناسب للزواج، مما أدى لعودة نسب الزواج إلى الارتفاع.

وأفادت هيئة الإحصاء بأن الشباب خصوصا، الذين كانوا مترددين بسبب وضع كورونا الحرج، وافقوا على الزواج الآن.

وانخفضت أعداد المواليد في البداية بعد تسعة أشهر من الإغلاق الأول الذي شهد التزام السكان بمنازلهم بموجب قيود صارمة. وأشارت الإحصاءات إلى أن الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2020 ومنتصف شباط/ فبراير 2021، شهدت انخفاضا في المواليد بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأعاق عدم اليقين الاقتصادي في تلك الفترة ومخاوف من المضاعفات أثناء الحمل الأزواج عن تحقيق أمنية إنجاب أطفال.