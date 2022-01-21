قد يبدو السفر إلى بوليفيا مروعا قليلا لمن يذهب إلى أمريكا الجنوبية للمرة الأولى.

عند التخطيط لرحلة لبوليفيا يجب الوضع في الاعتبار بعض المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تجعل الرحلة لا تُنسى وكذلك سهلة وآمنة.

المرونة: الق الجدول الصارم وراء ظهرك عند التنقل في بوليفيا. فالحفلات تغادر المحطة متأخرة والرحلات الجوية الداخلية تُلغى في حال لم تكتمل بما يكفي والرحلات بالسيارات تستغرق ساعات أطول من المفترض عندما تسوء حالة الطرق جراء الموسم المطير، بحسب موقع "ووردلي ادفنتشرر". أنها مغامرة بكل حال من الأحوال.

حافلات المسافات الطويلة في بوليفيا: قضاء من عشرة إلى 12 ساعة أو حتى 15 ساعة لا يبدو مرحا على الإطلاق ولكنه قطعا أرخص وأسهل وسيلة تنقل بين المدن في بوليفيا. والأخبار الجيدة أن هذه الحافلات عادة ما تتحرك بعد منتصف الليل وبالتالي يمكن قضاء أغلب الوقت في النوم استعدادا للمغامرة التالية.

الملابس المطلوبة عند السفر لبوليفيا:

الرحلة عبر بوليفيا هي رحلة عبر العديد من المناطق المناخية. وفي بحر يوم يمكن أن يمر المرء بمناخ المرتفعات الجليدية الثلجية إلى غابة رطبة حارة. وعند زيارة مناطق جبال الأنديز في بوليفيا تأكد من حزم الكثير من الطبقات.

وفي فترات الصباح الباكر والمساء، يمكن أن تتراجع درجات الحرارة لما دون الصفر وعندما تشرق الشمس بعد منتصف النهار يمكن أن تشعر بالراحة في بنطلون قصير وتيشرت.

كما أن الرياح المطيرة يمكن أن تهطل في أي لحظة خصوصا خلال الموسم المطير (بين تشرين الثاني/نوفمبر وأذار/مارس) وبالتالي تأكد من حمل جاكت المطر في حقيبتك اليومية.

ويمكن أن تكون الشمس قاسية في الارتفاعات العالية مثل سالار دي اويوني أو مسطحات الملح البوليفية. ورغم درجات الحرارة المنخفضة، يظل يمكن أن يصاب المرء بحروق شمس، وبالتالي تأكد من حزم قبعة وكريم واقي من الشمس. ولا تسمح للجبال المغطاة الجليد بخداعك.