تعيش الفنانة المصرية سلوى محمد علي، حالة من النشاط الفني بالمشاركة في ثلاثة أعمال درامية جديدة، حيث تشارك في بطولة مسلسل "القاهرة منورة بأهلها"، إلى جانب كل من نجوم الدراما التليفزيونية ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن وناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين.

وأشارت الفنانة سلوى محمد علي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنها انتهت من تصوير ما يقرب من نحو 65 في المائة من مشاهدها في العمل، الذي تدور أحداثه في عام 2008 في إطار اجتماعي مشوق، مضيفة أن المسلسل من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج يسرى نصر الله، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ونوهت إلى أنها انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "أنا وهي" الذي يتم عرضه حاليا على شاشة إحدى القنوات الفضائية وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبري، محمد أنور، كريم عفيفي وآخرون.

ولفتت الفنانة سلوى محمد علي، إلى أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "ريفو" من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، وتدور أحداثه في 10 حلقات في إطار اجتماعي مشوق.