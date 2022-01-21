تراجع سعر سهم شركة منصة البث المباشر عبر الإنترنت نتفليكس بما يقرب من 20 % في ساعات التداول الممتدة يوم الخميس في بورصة نيويورك بعد أن أظهر تقرير نتائج الأعمال الفصلية للشركة نموا أقل من المتوقع في عدد المشتركين .

وأضافت نتفليكس 28ر8 مليون مشترك على مستوى العالم خلال الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50ر8 مليون مشترك، لتنهي تلك الفترة ولديها 84ر221 مليون مشترك.

وأضافت الشركة 19ر1 مليون عميل بمنطقة الولايات المتحدة وكندا خلال ذلك الربع. في حين كان عدد المشتركين الجدد من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 54ر3 مليون، و 97ر0 مليون مشترك من منطقة أمريكا اللاتينية، و 58ر2 مليون مشترك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتوقع الشركة أن تضيف 50ر2 مليون مشترك جديد في الربع الأول من عام .2022

وأرجعت الشركة السبب إلى المنافسة المتزايدة من شركات منصات البث المباشر عبر الانترنت الآخرى في تباطئ الزيادة في عدد المشتركين الجدد.

وأعلنت نتفليكس ان أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي سجلت زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متجاوزة بذلك التوقعات.

وبلغت أرباح الشركة 607 ملايين دولار، أو 33ر1 دولار للسهم. وذلك مقارنة بـ 542 مليون دولار ، أو 19ر1 دولار للسهم في الربع الرابع من العام السابق.