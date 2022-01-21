أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية، سول، أنها ستستثمر ما مجموعه 9ر345 مليار وون (4ر291 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 في المشاريع التي تستغل التقنيات الرقمية المتطورة، مثل مشروع الميتافيرس (العوالم الافتراضية )والبيانات الضخمة والذكاء لاصطناعي.

وذكرت حكومة المدينة أن ما يصل إلى 067,1 مشروعا، بما في ذلك المشروعات التي ستنفذها أحياء المدينة البالغ عددها 25 حيا، ستستفيد من الخطة الاستثمارية للمدينة من أجل "التحول النموذجي إلى الرقمنة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن بين إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشروعات المدن الذكية التي تسعى إلى الجمع بين تقنيات الميتافيرس والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سيتم تخصيص 6ر112 مليار وون لإقامة بنية تحتية رقمية لتحسين الخدمات المدنية. وستمول المدينة ما يقرب من 250 مشروعا من هذا القبيل هذا العام.

وتشمل المشروعات الرئيسية الأخرى التوسع في دوائر المراقبة التلفزيونية المزودة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المدينة لتعزيز السلامة، والتعليم الرقمي للفئات المحدودة الدخل.

وقالت المدينة إنه سيتم توفير ما يقرب من 500ر3 فرصة عمل جديدة من خلال خطة الاستثمار تلك، خاصة للشباب.