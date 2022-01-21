كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض معتدل في مخاطر الإصابة بأمراض السرطان مثل سرطان القولون، والمعدة والمريء، والبروستاتا.

جاء ذلك عقب مراجعة مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة "واشنطن" الأمريكية نتائج 11 دراسة تجريبية، بما في ذلك فحص حالات ما مجموعة 1,795 مشاركا تناولوا سواء مستخلص من الشاي الأخضر أو دواء وهمي، فضلا عن مراجعة نتائج 131 دراسة غير تجريبية.

وأوضحت الدراسة أن مركب "الكاتيكين"، وهو مادة كيميائية نباتية غير مكلفة وسهلة الاستخدام وآمنة، يعتبر المكون الحيوي الرئيسي في مضاد الأكسدة "بوليفينول" الموجود في الشاي الأخضر.

ووجد الباحثون أن معظم التأثيرات المضادة للسرطان للشاي تتم بوساطة مركب "الكاتيكين"، كما أن الشاي الأخضر مرتبط بالصحة الجيدة.