أعلنت شركة السلع الاستهلاكية البريطانية متعددة الجنسيات "يونيليفر" عن خطط للتوسع في قطاعات الجمال والصحة والنظافة.

وبعد عملية مكثفة لمراجعة المسارات الاستراتيجية، خلص مجلس إدارة يونيليفر إلى أن الاتجاه الاستراتيجي المستقبلي يتمثل في توسيع وجودها المادي في قطاعات الصحة والجمال والنظافة.

وفي خطط تحديث ، أفادت يونيليفر بأن وحدة الرعاية الصحية للمستهك التابعة لشركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية سوف تكون اختيارا استراتيجيا قويا للشركة.

وتعتقد يونيليفر أن الاندماج سوف يكون جذابا لمساهمي يونيليفر، ومن شأنه أيضا إضافة قيمة لمساهمي جلاسكو سميث كلاين وفايزر.

وأشار مجلس إدارة يونيليفر إلى أن عمليات الاستحواذ الكبرى يجب أن تكون مقترنة بتصفية سريعة للعلامات التجارية والشركات ذات النمو المنخفض بشكل جوهري.

كما قالت يونيليفر إنها تخطط للانتقال من القالب الحالي إلى نموذج تشغيلي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المرونة، وتحسين التركيز على الفئة، وتعزيز المساءلة. وقالت الشركة إنها سوف تعلن عن مبادرة كبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.