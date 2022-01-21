اكتشف باحثون بحريون شعابا مرجانية يزيد طولها عن ثلاثة كيلومترات، قبالة ساحل تاهيتي في أعماق جنوب المحيط الهادئ.

وكتبت مجلة "نيو ساينتيست" العلمية، أن الهيكل المكون من لاسعات تم العثور عليه على عمق يتراوح بين 35 و70 مترا وأضافت المجلة أن الهيكل يبدو في حالة جيدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، استنادا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والتي قادت البعثة العلمية، أن هذا الهيكل يمثل واحدة من أكبر الشعاب المرجانية التي تم اكتشافها في مثل هذا العمق.

وكان غواصون اكتشفوا هذه الشعاب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال بعثة استكشافية قبالة سواحل بولينيزيا الفرنسية وكانت هذه البعثة جزءا من مهمة دولية لاستطلاع قاع البحر.

من جانبه، قال المصور الفرنسي الكسيس روزنفيلد الذي كان يقود فريق الغواصين الدوليين، واصفا الشعاب المكتشفة إنها "ساحرة وعملاقة ورائعة الجمال وعلى شكل زهور وتمتد على مد البصر"، وأضاف أنها كانت تبدو " مثل عمل فني".

وسعى علماء خلال الشهور المقبلة إلى اكتشاف أنواع الأحياء التي تعيش في محيط الشعاب المرجانية.

وقال جوليان باربيير، من اليونسكو، إن من المرجح أن تكون هناك العديد من الأنظمة البيئية الأخرى التي لا يُعْرَف عنها شيء بعد.

وبحسب بيانات المنظمة الأممية، لم يتم رسم خرائط حتى الآن سوى لـ 20% فقط من قاع البحر.