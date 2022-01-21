أهدى الفنان المصري خالد الصاوي المشاركة الصوتية لمسرحية "هاملت بالمقلوب" ليشارك في العمل بصوته تشجيعا للمسرحية التي تقوم على مجموعة من الممثلين الشباب وطلاب معهد الفنون المسرحية.

وتتواصل حاليا البروفات التحضيرية للعمل المقرر افتتاحها قريبا في مصر، و الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، بجانب عدد من الوجوه الشابة من المعهد العالي للفنون المسرحية و مسرح الجامعة.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، بطولة عمرو القاضي، أيمن الشيوي، خالد محمود، سمر جابر، تأليف الدكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة الدكتور صبحي السيد، تأليف موسيقي الدكتور طارق مهران، أزياء الدكتورة مروة عودة، مابينج رضا صلاح، إخراج مازن الغرباوي.