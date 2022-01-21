أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي ارتفاع معدل التضخم خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 9ر3% في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بـ 7ر3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 4ر0%.

وارتفع معدل التضخم الاساسي، الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة، إلى 5ر1% مقارنة بـ 3ر1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين خلال العام الماضي بنسبة 9ر1%، بعد انخفاضها بنسبة 2ر0% خلال عام .2020

وارتفع معدل التضخم الاساسي إلى 8ر0% مقارنة بـ 5ر0% خلال عام .2020