ذكرت وكالة حكومية في الفلبين أن تقديراتها تفيد بأن النمو السكاني في البلاد قد تباطأ إلى 3ر0% في عام 2021، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من 70 عاما، حيث أجل الفلبينيون إنجاب الأطفال وسط جائحة كورونا.

وقالت لجنة السكان والتنمية إن العام الماضي شهد ولادة نحو 324 ألف طفل، وهو أقل عدد منذ الفترة من عام 1946 إلى 1947، عندما زاد عدد سكان البلاد بمقدار 254 ألف طفل فقط.

وذكرت اللجنة أنه في نهاية عام 2021، قدر إجمالي عدد سكان البلاد بـ109 ملايين و991 ألفا و95 نسمة، ما يقل بمليوني نسمة عن التوقعات السابقة على أساس معدل 63ر1% للنمو السكاني.

وقال رئيس اللجنة، خوان بيريز الثالث، إن الانخفاض يرجع إلى لجوء المزيد من الفلبينيين لتنظيم الأسرة وسط أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق.

كما قال في بيان: "يواصل الفلبينيون الحذر من خلال الاستمرار في تأخير إنجاب الأطفال أو تكوين أسر خلال مزيج من الأزمة الاقتصادية والطوارئ الصحية المرتبطة بكورونا".