(د ب أ)- قالت وزارة الاقتصاد الفنلندية

في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة الفنلندية

منحت أول تصاريح بحثية لثلاثة مشروعات بحرية لطاقة الرياح .

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء ، بأنه قد تم منح "دبليو بي

دي فنلندا أو واي" تصريحا في العشرين من كانون الثاني/يناير، لمنطقة

أبحاث غرب بلدة جاكوبستاد الواقعة غربي البلاد.

كما تلقت "أو إكس 2 فنلندا أو واي" في الأسبوع الماضي تصاريح لإقامة

مشروعين في منطقتي الأبحاث الواقعتين غرب جزيرة هايلوتو وجاكوبستاد.

ومن المقرر إجراء الدراسات خلال هذا العام والعام المقبل.