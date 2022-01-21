(د ب أ)- قالت وزارة الاقتصاد الفنلندية
في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن الحكومة الفنلندية
منحت أول تصاريح بحثية لثلاثة مشروعات بحرية لطاقة الرياح .
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء ، بأنه قد تم منح "دبليو بي
دي فنلندا أو واي" تصريحا في العشرين من كانون الثاني/يناير، لمنطقة
أبحاث غرب بلدة جاكوبستاد الواقعة غربي البلاد.
كما تلقت "أو إكس 2 فنلندا أو واي" في الأسبوع الماضي تصاريح لإقامة
مشروعين في منطقتي الأبحاث الواقعتين غرب جزيرة هايلوتو وجاكوبستاد.
ومن المقرر إجراء الدراسات خلال هذا العام والعام المقبل.