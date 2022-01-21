كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن قلبه سليم وأنه على ما يرام، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية في العاصمة لندن.

كان قائد الجابون قد رحل من صفوف منتخب بلاده المتواجد في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وذلك لأسباب طبية بعدما لم يشارك في أي مباراة بسبب اكتشاف مشاكل في القلب خلال خضوعه لفحوصات طبية.

وجاءت عينة أوباميانج إيجابية في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في السادس من كانون الثاني / يناير الجاري لدى وصوله إلى ياوندي الكاميرونية.

وأوضح النجم الجابوني البالغ من العمر 32 عاما أنه عاد إلى التدريبات بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك.

وقال أوباميانج عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "لقد عدت إلى لندن للخضوع لبعض الفحوصات الإضافية، وأنا سعيد للغاية بقول إنني في حالة صحية جيدة ".

وأضاف: "أقدر كثيرا كل الرسائل التي وصلتني خلال الأيام القليلة الماضية".