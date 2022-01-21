أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأسرع وتيرة لها منذ .2016

وأشار موقع رايت موف العقاري البريطاني إلى ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 6ر7% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 3ر6% خلال الشهر الماضي، مضيفا أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أيار/مايو .2016

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 3ر0% بعد تراجعها بنسبة 7ر0% شهريا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

قال الموقع العقاري إن الأسعار المطلوبة تشهد ارتفاعًا تقليديًا في كانون الثاني/يناير من كل عام، حيث جاءت الأرقام خلال الشهر الحالي مرتفعة نتيجة انخفاس سنة المقارنة في كانون الثاني/يناير الماضي نتيجة ارتفاع الطلب على المساكن قبل إلغاء إعفاء المشتريات العقارية من ضريبة الدمغة خلال آذار/مارس المقبل.