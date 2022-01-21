نشرت المفوضية الأوروبية توصيات بشأن كيفية قيام الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى بتحسين حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية والابتزاز من الخارج.

وأعلنت المفوضية أن هذه التوصيات تشمل التدريب على حماية البيانات والأمن الإلكتروني للعاملين والطلبة.

وكنماذج محتملة للتهديد، أشارت ورقة عمل إلى هجمات القرصنة وحملات التشويه لإضعاف الثقة في نتائج الأبحاث. كما يمكن أن ينبع الخطر من موظفين تم تجنيدهم أولا من الخارج ثم ابتزازهم لتسهيل الوصول إلى نتائج أبحاث سرية.

كما اعتبرت المفوضية أن "التدخل الخارجى " يحدث عندما تقوم دولة من غير دول الاتحاد الأوروبي بأنشطة سرية أو احتيالية تتنافى مع قيم ومصالح الاتحاد الأوروبي.