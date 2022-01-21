توفيت إلزا سواريس، إحدى أشهر المغنيات البرازيليات في العالم، الخميس عن 91 عاما "لأسباب طبيعية" في منزلها في ريو دي جانيرو، على ما أعلن مكتبها الإعلامي.

وجاء في بيان نُشر عبر حساب المغنية على إنستغرام "ببالغ الحزن والأسى نعلمكم بوفاة المغنية والمؤلفة الموسيقية إلزا سواريس عن 91 عاما (...) في منزلها في ريو دي جانيرو، لأسباب طبيعية".

ومع أكثر من ثلاثين ألبوما في رصيدها خلال مسيرة امتدت أكثر من ستة عقود، كانت المغنية السوداء صاحبة الصوت الأجش المميز من أهم المغنيات البرازيليات على الإطلاق.

وأشار البيان إلى أن "أيقونة الموسيقى البرازيلية المصنفة من أهم فناني العالم والمغنية صاحبة +صوت الألفية+ كانت لها حياة استثنائية مكثفة أثّرت بالعالم من خلال صوتها وقوتها وتصميمها".