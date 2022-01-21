أعلنت شركة إيرباص عن التخطيط لإنشاء مركز لتفكيك الطائرات وإعادة تدويرها في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين لإدارة "دورة حياة" الطائرات بأكملها .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص الصين "جورج شيوي" - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إن المشروع يتوافق مع استراتيجية التنمية الخضراء للصين، وسيساعد في تعزيز التنمية المستدامة لصناعة الطيران، مع تحسين كفاءة إعادة تدوير الطائرات ومواد الطيران، موضحا أن ذلك يعد أول مشروع لإعادة تدوير الطائرات خارج أوروبا تستثمر فيه شركة إيرباص بشكل مباشر، وفقًا لشركة إيرباص.

وتم الكشف عن الخطة في حفل توقيع مذكرة التفاهم بحضور إيرباص وسلطات تشنغدو وشركة تفكيك الطائرات الفرنسية تارماك إيروسيف وشركة ساتير التابعة لإيرباص.

ووفقا للخطة من المتوقع أن يخزن المشروع 685 طائرة ويفكك 98 طائرة بحلول عام 2030، مع حجم صناعي يقدر بـ 21.07 مليار يوان.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع لن تقل عن 6 مليارات يوان (حوالي 945 مليون دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن تدخل المنشأة طور التشغيل بحلول سبتمبر 2023 .. وستغطي مساحة 61 هكتارا، وبسعة تخزين 125 طائرة.