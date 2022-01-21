أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاقتصاد السويسري، ولفتت إلى أنه أثبت مرونة نسبية في زمن جائحة كورونا، وتعافى بنجاح لمستويات ما قبل الأزمة قبل الاقتصاديات النظيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المنظمة القول اليوم الخميس، في مسح اقتصادي تصدره كل عامين عن اقتصاد البلاد، إن من العوامل التي ساعدت في تحقيق هذه المرونة الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي واعتماد الاقتصاد على مهارات عالية مع وجود صناعات وشركات قادرة على التنافس عالميا.

كما أشادت المنظمة، ومقرها باريس، بالنظام الصحي "عالي الكفاءة" والتحرك السريع من جانب الحكومة لدعم الاقتصاد والسيولة.

وحثت المنظمة سويسرا على الإبقاء على سياستها المالية الداعمة في الفترة القادمة، وحذرت من أن التشديد المالي المبكر قد يقوض التعافي الاقتصادي ويؤدي إلى فقدان وظائف.

وأوضحت المنظمة أن الموقف المالي لسويسرا لا يزال "قويا جدا" على الرغم من الإنفاق الحكومي الطارئ المرتفع، والذي وصل إلى 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و .2021