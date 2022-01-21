حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين، اليوم الجمعة، إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس/ آذار بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1835.13 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر يومي 25 و26 يناير/ كانون الثاني، فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2075.68 دولار للأونصة في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10%. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو/ حزيران الماضي.

بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4%.