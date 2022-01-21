أظهرت بيانات من غرفة التجارة العربية-البرازيلية، اليوم الخميس، أن صادرات البرازيل للدول الأعضاء في الجامعة العربية بلغت قيمتها الإجمالية 14.4 مليار دولار العام الماضي، بما يشكل ارتفاعا 26% عن 2020، وذلك في أعلى معدل منذ 2013 بدعم من مبيعات قوية للحديد الخام والأغذية.

وذكرت البيانات أن صادرات البرازيل الإجمالية من المنتجات الزراعية ارتفعت 9.5% إلى 8.9 مليار دولار، إذ ساعد الطلب القوي على فول الصويا والدجاج في معادلة إثر انخفاض مبيعات السكر ولحم البقر للدول العربية.

وقفزت صادرات فول الصويا 97.5% إلى 638 مليون دولار، كما زادت مبيعات الدجاج نحو 22% إلى 2.4 مليار دولار.

كما قفزت مبيعات خام الحديد بنحو 173% إلى 3.8 مليار دولار في 2021 بما جعله السلعة المنفردة الأكثر قيمة في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات اللحم البقري 5% إلى 920.6 مليون دولار وصادرات السكر بنحو 4% إلى 2.75 مليار دولار العام الماضي، فقد أكدت البيانات على أن دولا من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تعد من الشركاء التجاريين الأساسيين للبرازيل.

وأضافت غرفة التجارة أن دول الجامعة العربية اشترت أيضا ما قيمته 1.04 مليار دولار من الذرة من البرازيل.