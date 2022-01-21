توقع "مورجان ستانلي" ارتفاع سعر خام "برنت" نحو مستوى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري، إذ يتوقع عدد من البنوك في وول ستريت بلوغ ذلك المستوى قريبًا.

وأكد البنك في مذكرة بحثية نقلتها وكالة "بلومبرج" أنه رفع توقعاته مقابل التقديرات السابقة عند مستوى 90 دولارًا للبرميل، نتيجة مرونة استهلاك المنتجات النفطية، إذ يتوقع نمو الطلب على وقود الطائرات بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول فصل الصيف.

كما ذكر أن المخزونات سوف تواصل التراجع حتى نهاية العام الجاري، بعدما سجلت هبوطًا كبيرًا في 2021.

وتوقع "مورجان ستانلي" انكماش الطاقة الاحتياطية من المعروض إلى مليوني برميل يوميًا ، مقابل المستويات الحالية عند 3.4 مليون برميل.