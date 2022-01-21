تراجعت البيتكوين بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر، كما هبطت الإيثريوم أدنى 3 آلاف دولار، بعد هبوط الأسهم الأمريكية أمس.

وهبطت البيتكوين 8.97% عند 38892.25 دولار، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، حسب بيانات "كوين باس".

كما تراجعت الإيثريوم بوتيرة حادة أيضًا 10.3% إلى 2863 دولارًا، وانخفضت الريبل 6.19% عند 68.8 سنت.

ووفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب" التي نقلتها "سي إن بي سي"، فإن سوق العملات الافتراضية بالكامل محا حوالي 147 مليار دولار من قيمته خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في ظل انخفاض العملات.

واقترح البنك المركزي الروسي فرض حظر على استخدام وتعدين العملات المشفرة على الأراضي الروسية، زاعمًا أن العملة الرقمية تشكل خطرًا على الاستقرار المالي وسيادة السياسة النقدية.