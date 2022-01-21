بيروت - داود رمال



أمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تكون السنة الجديدة، بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها، وأن يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة، مؤكدا بذله كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية.



وأكد عون ان العمل جار، لاسيما مع الحكومة، من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة، متمنيا من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته.



وقال عون: «إن شاء الله تكون السنة الجديدة أفضل بكثير من السنوات الصعبة التي مررنا بها. وإني أشكر لكم وقوفكم مع الدول التي تمثلون، إلى جانب لبنان وشعبه، في الهوة التي سقط فيها. لقد كنتم خير مساعد للبنان، لاسيما في الكوارث التي أصابته، فلقد هببتم في سبيل إنقاذ لبنان، بصورة خاصة بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وكانت لكم أياد بيضاء في بلسمة جراح عاصمتنا».



وأضاف خلال استقباله امس، أعضاء السلك القنصلي، في الزيارة التقليدية السنوية لتبادل المعايدة مع حلول العام الجديد «لا يسعني إلا ان أجدد الشكر أيضا للدول التي تمثلون، لنجدتها لبنان، لاسيما انه عرف لا أزمة واحدة، بل تراكم لأزمات أوصلته إلى هذا الوضع، ولطالما حذرت من نتائجها. وإننا نأمل ان تستمر هذه المساعدة للبنان».



من جهته، قال عميد السلك القنصلي جوزف حبيس: «ليست المرة الأولى التي يهدد الخطر لبنان، ولكننا على يقين، ان لبنان الحبيب، سيتمكن كما في كل مرة، من التغلب على المخاطر ولو بعد معاناة، إلا ان الأهم يبقى في رص الصفوف والحفاظ على وحدة اللبنانيين، وهو أمر لطالما راهنتم عليه وعملتم من أجله، ولعل رغبتكم في التواصل مع كل لبناني داخل وخارج لبنان، خير دليل على ذلك، وهو يبعث فينا جميعا الأمل في ان دمج مساعي المقيمين والمنتشرين سيشكل جسر الخلاص المرجو لنهوض لبنان وعودته إلى سابق عهده، رسالة حياة وجمال، وستجدوننا معكم على هذا الطريق الصعب، نضع كل إمكاناتنا وقدراتنا وعلاقاتنا في تصرفكم، ونتزود بتوجيهاتكم لتوطيد وتعزيز وتفعيل العلاقات التي تجمع لبنان مع دول العالم أجمع».