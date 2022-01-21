

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد سيطرتها على «استعصاء» نفذه عناصر من تنظيم «داعش» من داخل وخارج سجن «غويران»، أو ما يعرف باسم سجن «الصناعة»، في الحسكة شمال شرقي سورية.



ونشرت «قسد»، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك» أمس، أن «قوى الأمن الداخلي» (أسايش) التابعة لقسد وبمساندة من قوات «قسد» تمكنت من السيطرة على «العصيان» الذي نفذه سجناء من عناصر داعش داخل سجن «غويران» في الحسكة.



وأشارت إلى أن المعتقلين من أفراد التنظيم أحرقوا الأغطية والمواد البلاستيكية داخل المهاجع في محاولة لإحداث الفوضى.



وكان مئات السجناء من تنظيم داعش سيطروا على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي مدينة الحسكة، بعد هجوم شنته خلايا التنظيم من خارج السجن بسيارة ملغمة استهدفت محيط السجن يوم الخميس.



ونقل موقع تلفزيون سورية عن مصادر خاصة تأكيده خروج سجن الصناعة عن سيطرة «قسد» مؤقتا، بعد تمكن المئات من سجناء داعش من الخروج من المهاجع وفرض سيطرتهم الكاملة على السجن داخليا.



وتداول ناشطون تسجيلات مصورة من داخل السجن لعشرات السجناء تمكنوا من الخروج إلى باحة السجن وسط اندلاع نيران في أجزاء منه.



ونوه المصدر إلى «فرار العشرات من السجناء وسط ما شهده السجن من حالة فوضى عقب تفجير السيارة الملغمة وكسر السجناء للأبواب والأقفاص داخل السجن».



وقال المصدر إن «قسد» استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى حي غويران جنوب المدينة وفرضت طوقا أمنيا مشددا حول سور السجن الخارجي لمنع فرار المزيد من السجناء».



وأكدت قسد في بيان الجمعة أنها تعاملت مع «محاولة فرار جماعية أخرى لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن غويران».



وأضافت انها تمكنت من «قتل 5 من المهاجمين بينهم مرتزق من الجنسية الصينية».



وبحسب البيان فإن القوات الكردية ألقت القبض على 89 شخصا في محيط سجن غويران أثناء محاولتهم الفرار خارج السجن.



وأكدت المصادر أن خلايا داعش أعدمت ميدانيا 5 عناصر من قسد و4 مدنيين في حي الزهور المقابل لسجن الصناعة.



ووقعت اشتباكات بين عناصر قسد وداعش في محيط سجن غويران والأحياء المجاورة له (حي الزهور - حي غويران).



وقالت شبكة الخابور المحلية إن التيار الكهربائي انقطع عن عدة أحياء في الحسكة جراء عطل بفعل الاشتباكات في محيط حيي غويران والزهور.



وبحسب وكالة نورث برس المحلية، فإن أحياء غويران والنشوة وفيلات حوش البعر وفيلات الحمر، شهدت حركة نزوح جماعي إلى الأحياء الوسطى والشمالية من مدينة الحسكة في ظل تواصل الاشتباكات.



وأغلقت «قسد» كل الطرق الواصلة إلى مدينة الحسكة ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من المدنية منذ الصباح الباكر.



وأعلن المركز الإعلامي التابع «لقسد» في بيان، أن «الوحدات الخاصة» ألقت القبض على مسجونين حاولا الفرار من السجن خلال الاشتباكات، مشيرا إلى قيامها بعمليات تمشيط.



من جانبها، ذكرت وكالة أنباء «هاوار» أن «قوات مكافحة الإرهاب» التابعة «لقسد» قتلت اثنين قالت إنهما من «خلايا داعش التي هاجمت سجن غويران»، بعد رصدهم عند مدخل حي الزهور القريب من السجن.



وكانت سيارة ملغمة استهدفت، مساء الخميس، سجن غويران، تبعتها اشتباكات في محيطه بين عناصر من «قسد» و«داعش»، تزامن ذلك مع استعصاء نفذه عدد من المساجين أحرقوا خلاله «الأغطية والمواد البلاستيكية داخل المهاجع في محاولة لإحداث الفوضى».