تجري إيران مفاوضات مع روسيا لبناء وحدتين جديدتين من الإنتاج في محطة بوشهر للطاقة النووية بحسب ما أعلن مسؤول في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: «تجري مفاوضات بين طهران وموسكو لبناء الوحدتين 2 و3 في محطة بوشهر (جنوب) بحسب خطة الجمهورية الإسلامية الهادفة إلى إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء على الأقل باستخدام الطاقة الذرية».



وبنت موسكو محطة بوشهر المزودة بمفاعل من ألف ميغاواط وسلمتها رسميا للإيرانيين في سبتمبر 2013، بعد سنوات من التأخير.

وأكد كمالوندي ان «عملية تنفيذ المشروع تتم بدون تأخير، رغم تأخير في الدفع».



وكان نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري قد كشف في نهاية ديسمبر الماضي عن «تأخير لمدة سنتين» في بناء هاتين الوحدتين مرتبط بـ «مشاكل مالية» جعلت «تحويل العملة غير ممكن».



وتأتي هذه المفاوضات في وقت تستمر المفاوضات في ڤيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.