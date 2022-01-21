وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على موقع للجيش في محافظة ديالى أدى إلى مقتل 11 جنديا.



وأدان الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الهجوم الإرهابي، متوعدا بالقصاص العادل والرد الحاسم على منفذي هذه الجريمة، ودعا إلى «التزام أعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية».



وقال اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان إن «القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلا بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بمنطقة العظيم في محافظة ديالى».



وأضاف أن الكاظمي «أمر بالالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا».



وشدد على أن «هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد قواتنا المسلحة إصرارا على ملاحقة جيوب تنظيم داعش الخبيث واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق».



وهاجم مسلحو داعش مقر السرية الأولى في الجيش العراقي بمنطقة سد العظيم التي تبعد (80 كم) شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.



وقال الرائد علاء السعدي من قيادة شرطة محافظة ديالى إن الهجوم أسفر عن مقتل 11 من أفراد الجيش بينهم ضابط، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.



من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة من المنفذين لجريمة «سبايكر».



وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه «لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الإرهابية، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة (سبايكر)».



وأضافت انه تم ضبط المتهم بعد رصد تحركات وتدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب، كما تم ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة شرقي العاصمة بغداد.



جدير بالذكر أنه قتل أكثر من 1700 عسكري عراقي في مجمع القصور الرئاسية في الحادثة المسماة «جريمة سبايكر» بعد اجتياح تنظيم «داعش» للعراق في العاشر من يونيو 2014.