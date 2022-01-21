أصيب 14 فلسطينيا ومتضامنا بعد مهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية واعتداء المستوطنين على مزارعين ومتضامنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال منسق المقاومة الشعبية في بلدة (كفر قدوم) القريبة من مدينة قلقيلية مراد اشتيوي إن ستة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بعد أن هاجم جيش الاحتلال مسيرة البلدة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وأضاف اشتيوي ان بلدته شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أغلقت الشوارع والطرقات الداخلية كشكل من العقاب الجماعي ودمرت خط المياه الرئيسي.



وأشار إلى أن المسيرة تنطلق كل يوم جمعة احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيسي وتقييد حركة الأهالي ولمنع التوسع الاستيطاني والسيطرة على مئات الدونمات الواقعة على جانبي الشارع المغلق.



على صعيد متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي إن 8 من المتضامنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد تعرضهم لاعتداء من قبل المستوطنين في قرية (بورين) المجاورة لمدنية (نابلس).



وأضافت الجمعية انهم نقلوا المصابين بسيارات إسعاف الهلال الأحمر الى حاجز (زعترة) العسكري جنوب (نابلس).



وقال المتحدث باسم مجلس قروي (بورين) يحيى قادوس إن المستوطنين أضرموا النيران في مركبة المتضامنين واحترقت بالكامل.



وأشار الى ان قرية (بورين) المحاصرة بثلاث مستوطنات ومعسكر لجيش الاحتلال تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.