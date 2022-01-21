أعلنت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنها سترسل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات الى أوكرانيا بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها «في حال (تعرضت) لعدوان روسي محتمل».



وقالت دول البلطيق الثلاث في بيان إنها سترسل صواريخ جافلن وستينغر الأميركية الصنع بعدما تلقت إذنا من واشنطن في هذا الصدد مؤخرا.



وأورد البيان «في ضوء تصاعد الضغط العسكري لروسيا في أوكرانيا والمنطقة، قررت دول البلطيق الاستجابة لحاجات أوكرانيا وتقديم مساعدة دفاعية إضافية».



وأضاف ان «هذه المساعدة ستعزز بشكل أكبر قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وسكانها في حال (وقوع) عدوان روسي».



وسترسل إستونيا صواريخ جافلن المضادة للدبابات فيما سترسل لاتفيا وليتوانيا صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينغر.



وقال وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوسوسكاس «نأمل بصدق الا تضطر أوكرانيا الى استخدام هذه الأسلحة».



وأضاف إن «دول البلطيق تحض روسيا على وقف سلوكها العدواني وغير المسؤول»، موضحا أن الأسلحة ستسلم «في مستقبل قريب».



من جهته، اعتبر وزير الدفاع الاستوني كالي لانيت أن «من المهم دعم أوكرانيا بكل الأشكال الممكنة».