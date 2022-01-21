يعقد مجلس الجامعة العربية دوة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل لمناقشة الاحداث الارهابية التى تعرضت لها دولة الامارات العربية المتحدة اخيرا.



وقال مندوب الكويت الدائم لدي جامعة الدول العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير احمد البكر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب الامارات وايدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.



واضاف البكر ان الاجتماع سيناقش الطلب المقدم من دولة الامارات حول "الاحداث الارهابية التى تعرضت لها دولة الامارات العربية المتحدة جراء استهداف ميليشيا الحوثي الارهابية لمنشأت مدنية في امارة ابو ظبي".



ودان مجلس الأمن الدولي "بالإجماع وبأشد العبارات" اليوم الجمعة "الاعتداءات الإرهابية الشائنة" التي شنها الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكانت شرطة ابوظبي اعلنت الاثنين الماضي وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة ستة آخرين بسبب حريق اندلع جراء انفجار ثلاثة صهاريج نقل بترولية في مطار ابوظبي اصابتها هجمات الطائرات المسيرة اطلقتها الميليشيات الحوثية.