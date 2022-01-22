صرح المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري أن الجمعية قامت مؤخرًا بتوزيع مستلزمات الشتاء على 300 أسرة متعففة و 900 من عمال النظافة داخل الكويت.

وأكد «الدوسري» أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الجمعية في مساعدة المحتاجين داخل الكويت ولا سيما الأسر المتعففة وأسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل إلى جانب عمال النظافة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم في فصل الشتاء، وتعزيز روح التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي مع تلك الفئات المحتاجة

حيث تضمنت الكسوة (البطانيات والدفايات ومواد التدفئة للأسر، بالإضافة إلى مستلزمات الشتاء المختلفة للعمالة الوافدة.

وأكد الدوسري أنَّ جمعية "تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية" حريصة على بذل أقصى ما تستطيع لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت؛ انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتقوية روابط المحبة بينهم في شتى بقاع الأرض، كذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الحملات، لاسيما فيما يخص هذه الفئات التي تشتد حاجتها للدعم والمساعدة، وتحتاج لكل ما يحميهم من البرد القارس، مؤكداً حرص الجمعية على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل شرائح المجتمع.

وفي نهاية تصريحه عبر الدوسري نيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكره للمتبرعين على دعمهم لجهود الجمعية ومشاريعها الخيرية، بصورة دائمة ومستمرة، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل هذه التبرعات في موازين حسناتهم.