الشيخ حمد جابر العلي استكمل جهود المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد



آلاء خليفة

تؤكد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية اطمئنانها من جميع الإجراءات الإصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وبالذات ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي أُحيلت جميعها الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية.



وتعتبر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح تؤكد المضي قدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح واستكمالا لجهوده في الملفات التي تعامل معها ، وتدعو الجمعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية لدعم تلك الإجراءات الإصلاحية ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع .



وتابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الاستجواب المقدم للوزير وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهود الوزير في تعزيز النزاهة والمساءلة التي جمعيها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني ، حيث تلخصت أهم الاجراءات الإصلاحية التي قام بها على النحو التالي :



1) تصدى الوزير لجميع ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة مع إحالة بعض الملاحظات للتحقيق.



2) متابعة الوزير لنتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر والتي أحيلت للنيابة العامة في 21 يناير 2020.



3) إلحاق الوزير كتابا للنيابة العامة حول نتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر في 16 يونيو 2021.



4) إحالة الوزير التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر يتضمن جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد كما قام بإصدار كتاب آخر لهيئة مكافحة الفساد للمتابعة بتاريخ 2 سبتمبر 2021.



5) تشكيل الوزير فرق عمل وزارية لتسوية أرصدة العهد و الأمانات بالوزارة، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال أشهر محدودة.



6) تعتبر وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي الأكثر إنجازاً من بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة العهد كما يعتبر حساب العهد الآن هو الأقل في تاريخ الوزارة.



7) تنازل وزارة الدفاع عن أراض لوزارات الأخرى يحقق المصلحة العامة في الانتفاع من هذه الأراضي بالذات قرار الوزارة الموافقة على التنازل عن أرض المعسكر في منطقة سعد العبدالله لصالح مؤسسة الرعاية السكنية الذي يمثل مبادرة مقدرة من وزارة الدفاع لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.



تؤكد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، كما تطالب هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدمها الوزير للهيئة ، وإحالة من تثبت عليه الإدانة الي النيابة العامة.

22 يناير 2022