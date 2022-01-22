أعلنت سلطنة عمان عن تشديد الإجراءات الوقائية تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء في القرارات الجديدة التي أصدرتها اللجنة العليا ما يلي:

أولا: تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50 % من إجمالي عد\د الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعدج.

ثانيا: تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض

ثالثا: تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

رابعا: عدم إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.