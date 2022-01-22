قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، إن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم سجلت أرقاما تحت الصفر في عدد من مناطق البلاد منها السالمي بـواقع 2 تحت الصفر والعبدلي واحد تحت الصفر .

أما في بقية المناطق فقد وصلت درجة الحرارة في مطربة صفر وجال اللياح درجة واحدة في حين سجلت في الجهراء 3 درجات والنويصيب ومطار الكويت 4 درجات مئوية، أما في الأحمدي فوصلت لـ5 درجات وسجلت 6 درجات في مدينة الكويت والسالمية 7 درجات مئوية.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تصل في السالمية والأحمدي والسالمي إلى 13 درجة مئوية، وتسجل في مطار الكويت والعبدلي وجال اللياح 14 درجة مئوية في حين تصل في مدينة الكويت والجهراء ومطربة لـ15 درجة مئوية وفي النويصيب 16 درجة مئوية.