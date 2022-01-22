وجه النائب حمدان العازمي سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قال في مقدمته: في الخامس عشر من يناير 2022 ، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عقب اجتماعه بعدد من علماء الدين بأنه سيتم تأجيل قرار دخول المرأة في السلك العسكري لحين ورود الرأي الشرعي من هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل تقدمت وزارة الدفاع بطلب رسمي الى هيئة الفتوى تطلب فيه الرأي الشرعي فيما يخص القرار المذكور أعلاه ، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالآتي :

أ- نسخة من الطلب

ب- اسماء اللجنة القائمة على اصدار هذه الفتوى والسيرة الذاتية لكل منهم

ج- ما سبب التأخير في صدور الفتوى حتى الآن رغم مرور اكثر من 10 أيام على اعلان وزير الدفاع طلبه

د- ما آلية اصدار الفتاوى المعتمدة من الهيئة وهل هناك مدة زمنية لإصدار اي فتوى.

2- هل هناك فتاوى سابقة صادرة عن هيئة الفتوى بخصوص دخول المرأة السلك العسكري ، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الفتاوى وتاريخ اصدارها.