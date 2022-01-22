- اللجنة تقوم بالرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد
أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، قرارا اداريا رقم 9 685 بإعادة تشكيل لجنة التكليف بالوزارة .
وجاء في القرار الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه:
تشكل اللجنة من السادة المذكورين :
1- الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية - رئيسا
2- الوكيل المساعد لشئون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - نائب الرئيس
3- مدير إدارة الشئون المالية - عضوا
4- - مدير مكتب التنسيق والدعم الفني - عضوا
5 - مدير ادارة مكتب وكيل الوزارة - عضوا
6 - مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( العاصمة / حولي ) - عضوا
7 - مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( الفروانية / الجهراء ) - عضوا
8 - مراقب الشئون التعليمية بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( الأحمدي / مبارك الكبير ) - عضوا
9-مراقب شئون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا
10. مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا ومقررا
ثانيا : تختص اللجنة بما يلي :
1- دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123 / 2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وشروطه وأحكامه .
2- الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقاً لأحكـام الـقـرار الوزاري المشار إليه
3- مراعاة النصـاب المحـدد لكـل وحـدة عمـل مـع التركيز على شمولية الرؤية في التكليـف وتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 123 / 2021 .
4- إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة .
5- تقييم حاجـات الإدارات المباشرة والمعاونـة وتقييم أداء مختلـف العـاملين علـى بنـد التكليف وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات .
ثالثا : تعقد اللجنة المذكورة عملها في أثناء أوقات الدوام الرسمي .
رابعا : لا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائب الرئيس .
خامسا : يبدأ عمل اللجنة إعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ 2023/3/31 .
سادسا : تنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة .
سابعا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به .