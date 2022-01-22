اللجنة تقوم بالرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد



أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي، قرارا اداريا رقم 9 685 بإعادة تشكيل لجنة التكليف بالوزارة .

وجاء في القرار الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه:

تشكل اللجنة من السادة المذكورين :

1- الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية - رئيسا

2- الوكيل المساعد لشئون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية - نائب الرئيس

3- مدير إدارة الشئون المالية - عضوا

4- - مدير مكتب التنسيق والدعم الفني - عضوا

5 - مدير ادارة مكتب وكيل الوزارة - عضوا

6 - مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( العاصمة / حولي ) - عضوا

7 - مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( الفروانية / الجهراء ) - عضوا

8 - مراقب الشئون التعليمية بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( الأحمدي / مبارك الكبير ) - عضوا

9-مراقب شئون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا

10. مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري - عضوا ومقررا

ثانيا : تختص اللجنة بما يلي :

1- دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123 / 2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وشروطه وأحكامه .

2- الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقاً لأحكـام الـقـرار الوزاري المشار إليه

3- مراعاة النصـاب المحـدد لكـل وحـدة عمـل مـع التركيز على شمولية الرؤية في التكليـف وتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 123 / 2021 .

4- إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة .

5- تقييم حاجـات الإدارات المباشرة والمعاونـة وتقييم أداء مختلـف العـاملين علـى بنـد التكليف وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات .

ثالثا : تعقد اللجنة المذكورة عملها في أثناء أوقات الدوام الرسمي .

رابعا : لا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائب الرئيس .

خامسا : يبدأ عمل اللجنة إعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ 2023/3/31 .

سادسا : تنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة .

سابعا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به .