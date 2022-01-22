أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة مسلسل "ملف سري"، والذي تخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل.. مشيدة بالسيناريو المحكم للمسلسل الذي قام بصياغته المؤلف محمود حجاج.

وقالت الفنانة مادلين طبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن مسلسل "ملف سري" يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، وتجسد خلال أحداثه أحد الأدوار المهمة والمؤثرة في سير الأحداث.. معربة عن أملها في أن يحظى دورها في المسلسل على رضا واستحسان الجمهور.

وأشارت مادلين إلى أن المسلسل من إنتاج ريمون مقار، وإخراج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته كل من هانى سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، نضال الشافعي، محسن محيى الدين، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف ولبنى عسل.

وكانت أخر مشاركات مادلين طبر الدرامية في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، والذي أعادت تقديم نفسها من خلاله بتجسيد دور الأم بشكل غير تقليدي، بعيدا عن المقارنة مع أي فنانة أخرى أدت نفس الدور، ويروي العمل قصصا إنسانية مختلفة من بينها قصة أسرة تختفي منها الأم التي تجسد دورها الفنانة سميرة عبدالعزيز، ومع عودة ابنتها الفنانة بشرى من السفر تكتشف اختفاؤها، وقصة عن عائلة سفير سابق تحاول زوجته التأثير عليه ليسامح ابنته التي تجسدها الفنانة ساندي التي هربت لتتزوج.