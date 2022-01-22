أفاد مسؤول سعودي بأن عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بلغ مليون و596 ألفا و240 مستفيدا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت عن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، بدر بن عبدالله الفريح قوله إن عدد الذين استفادوا من الحلقات في فترة موسم الحج بلغ مليون و67 ألفا و109 مستفيدين .

وأشار إلى عمل حلقات افتراضية لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، حيث بلغ عدد المعلمين ، و21 ألفا و 52 مستفيداً، و ذلك حفاظاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام من تفشي وباء كورونا.

وأوضح الفريح أن الرئاسة اهتمت بالقرآن الكريم وتعليمه وتصحيح تلاوته، حيث يتم تعليم الزائر والمعتمر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور على مدار 24 ساعة.