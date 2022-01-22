طالب "يي" (كاني ويست) أحد أكثر نجوم موسيقى البوب تأثيرا في جيله بالتحكم في فيلم وثائقي مقبل لشبكة نتفليكس من المتوقع أن يثير مزيدا من الجدل بشأن إرثه. "

وكتب نجم موسيقى الراب على موقع انستجرام ، قبل يومين من أول عرض لفيلم "جيين -يوهس: ثلاثية كاني" المقرر عرضه لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي :2022 " سأقول هذا بلطف لآخر مرة.. يجب أن أحصل على مونتاج نهائي وأوافق على هذا الفيلم قبل عرضه على شبكة نتفليكس".

وتعرض شبكة نتفليكس الفيلم الذي وصفته بأنه "حدث وثائقي تاريخي"، والذي تبلغ مدة عرضه 4 ساعات ونصف، على مستوى العالم في ثلاثة أجزاء طويلة بعنوان "الفصل الأول: رؤية" و"الفصل الثاني:الهدف" و"الفصل الثالث: الصحوة"، اعتبارا من 16 شباط/ فبراير المقبل.

وكتب ويست "افتحوا غرفة المونتاج على الفور لكي أكون مسؤولا عن صورتي".