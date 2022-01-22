أعلنت شركة الرقائق وأشباه الموصلات العملاقة إنتل عن استثمار مبدئي لأكثر من 20 مليار دولار لبناء مصنعين لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ تشيد مصنعين لانتاج معالجات إنتل في مقاطعة ليكينج بأوهايو أواخر العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام .2025 وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 400 هكتار وهو أكبر استثمار للقطاع الخاص في تاريخ اوهاية، وفقا للإعلان.

ويأتي الاستثمار وسط طلب متزايد على أشباه الموصلات المتطورة التي تعد مكونا رئيسيا في الأجهزة الإلكترونية. وتعهدت شركة إنتل بتخصيص 100 مليون دولار إضافية لشراكات مع مؤسسات تعليمية لدعم برامج الابحاث في المنطقة.