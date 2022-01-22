اختتم بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اليوم السبت، المعرض الفني " جذور " الذي أقيم وسط معالم جبانة طيبة القديمة، التي تضم مقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة، بمشاركة ثمانية فنانين مصريين.

وقالت دومينيك نافارو، فنانة أمريكية تقيم في الأقصر ومؤسسة "الأقصر أرت جاليري" الذي استضاف المعرض ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "جذور" احتوى على عشرات اللوحات الفنية التي تصور الحياة اليومية ووجوه البشر في جنوب مصر.

ولفتت نافارو إلى أن المعرض، الذي استمر على مدار أسبوع، احتوي أيضا على عرض خاص من جداريات ولوحات تؤرخ لحياة الناس ووجوه البشر في مصر العليا( الصعيد) من إبداع وتصوير الفنان محمود الهواري، والفنانة فاتن أبوبكر، مؤسسي مجموعة " بشر مصر العليا " التي تنشط في مجال التنمية ونشر الثقافة والفنون البصرية بصعيد مصر.

ومن جانبه، قال الفنان الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وأحد المشاركين بالمعرض، لـ"د.ب.أ" إن معرض " جذور" يأتي في إطار اهتمام الكثير من الفنانين بتقديم فنونهم وسط معالم ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة في جبانة طيبة القديمة بالبر الغربي لمدينة الأقصر، وهي المنطقة التي شهدت بزوع فجر الفنون والعمارة والعلوم قبل آلاف السنين.

وأشار إلى هذه المنطقة صارت اليوم مكانا يستضيف المعارض التشكيلية وفنانين من مصر ومختلف بلدان العالم، بفضل ما تضمه من مناظر طبيعية ومعالم تاريخية تجذب مئات الآلاف من السياح في كل عام وفي مقدمتهم المهتمين بالفنون البصرية من عرب وأجانب.