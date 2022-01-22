ذكر معهد الصحة البرازيلي "فيوكروز" في نشرته /إنفوجريب /أن هناك زيادة بنسبة 23 % في حالات مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في البرازيل في الأسبوع الماضي من 13 ألف حالة إلى 16 ألفا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وأفادت النشرة بأن اثنين وعشرين من أصل 27 وحدة اتحادية بها واحدة على الأقل من منطقة الماكرو التي تعد فيها الحالات مرتفعة جدا أو شديدة للغاية.

وأوضحت النشرة أن ولايتي روندونيا ورورايما هما الولايتان الوحيدتان اللتان بدأ فيهما اتجاه الحالات إلى الانخفاض أو الاستقرار على المدى الطويل (الستة أسابيع الأخيرة) وعلى المدى القصير (الثلاثة أسابيع الماضية).