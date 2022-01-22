واصل قطاع بناء السفن في الصين تبوأه للصدارة العالمية خلال العام الماضي، حيث دفع النقل البحري المنتعش حول العالم الطلب على بناء السفن.

ووصل ناتج بناء السفن في البلاد، وهو مؤشر يعكس حيوية القطاع، إلى 39.7 مليون طن من الوزن الساكن خلال عام 2021، بارتفاع 3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن ناتج عام 2021 مثل 47.2 بالمئة من الإجمالي العالمي، بزيادة 4.1 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2020.

وارتفعت الطلبات الجديدة لبناء السفن، وهي مؤشر رئيسي آخر لصناعة بناء السفن، بنسبة 131.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 67.07 مليون طن من الوزن الساكن في عام 2021، بما يمثل 53.8 بالمئة من حصة السوق العالمية.

وبلغ حجم الطلبات القائمة 95.84 مليون طن من الوزن الساكن حتى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 34.8 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2020، وهو ما يمثل أيضا 47.6 بالمئة من حصة السوق العالمية.

كما ذكرت الوزارة أن التنافسية الدولية لشركات بناء السفن الصينية تعززت خلال عام 2021، حيث جاءت ست شركات صينية ضمن قائمة أفضل 10 شركات بناء سفن العالم من حيث الناتج والطلبات الجديدة والطلبات القائمة على الترتيب.