وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات اتفاقية تعاون مع شركة "مانديانت" الأمريكية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج "نافس" لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.

وتشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات الوطنية وتذويدها بالمهارات اللازمة فضلا عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجماتالسيبرانية والرد عليها في زمن قياسي .

ووقّع اتفاقية التعاون محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وجوردون لوف نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "مانديانت".

وأكّد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين الفضاء الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة والذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.

وقال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدمًا .