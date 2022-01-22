أكد ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة النمساوية فيينا، أنه تم الانتهاء من وضع "خارطة طريق للمناخ" في العاصمة مع تحديد أولويات استراتيجية بيئية تستمر حتى عام 2040.

وقال لودفيج، في تصريحات، إنه من المقرر في العامين المقبلين استثمار 2.8 مليار يورو في تدابير فعّالة لحماية المناخ بهدف الوصول بمدينة فيينا إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.

وأشار لودفيج إلى أن التركيز ينصب حاليًا على دعم الطاقات المتجددة وتجنب النفايات وتعزيز البدائل النظيفة في مجال حركة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط على سبيل المثال، عدم استخدام المزيد من المركبات التي تعمل بمحركات البنزين أو الديزل اعتبارًا من عام 2040.

وفي مجال إصلاح الضرائب البيئية، أضاف حاكم فيينا أنه تقرر تسعير ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمنازل الأفراد ستكون أقل تعقيدًا في المستقبل وفي بعض الحالات لن تعد ضرورية.