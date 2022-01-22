أظهرت بيانات حكومية أن تجارة التكنولوجيا لكوريا الجنوبية وصلت إلى ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، بواقع 9ر29 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض قدره 5ر5% عن العام السابق.

وتشير تجارة التكنولوجيا إلى المعاملات التكنولوجية الدولية للبلاد، مثل استخدام براءات الاختراع والتراخيص والخدمات التقنية، على عكس المنتجات التقنية، وفقا لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة إن عمليات نقل التكنولوجيا الصادرة بلغت 8ر12 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بواردات بقيمة 1ر17مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3ر4 مليار دولار، وهو ما يسلط الضوء على اعتماد كوريا الجنوبية على التكنولوجيا الأجنبية،حسب ما اوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وانخفضت نسبة صادرات التكنولوجيا إلى الواردات إلى 75ر0 إلى في عام 2020 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 77ر0 في العام السابق.

وبحسب بيانات الحكومة، سجلت كوريا الجنوبية أكبر تجارة تكنولوجيا مع الولايات المتحدة بقيمة 43ر8مليار دولار، وهو ما يمثل 2ر28 في المئة من إجمالي العام.

كما عانت كوريا الجنوبية أيضا من عجز في تجارة التكنولوجيا بقيمة 32ر3 مليار دولار مع الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات الوزارة أن التكنولوجيا الأمريكية تمثل 4ر34 %من إجمالي عمليات نقل التكنولوجيا الواردة إلى كوريا الجنوبية.

وبرزت الصين كأكبر وجهة لصادرات التكنولوجيا في عام 2020، متجاوزة الولايات المتحدة عن العام السابق عليه، حيث قفزت التحويلات الصادرة بنسبة 3ر17% على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار مع زيادة صادرات المحتوى.

ومن حيث الفائض التجاري للتكنولوجيا، حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض مع الصين في العام الماضي بلغ 4ر2مليار دولار.