يواصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي، أجراه معهد "ابسوس/سوبرا ستيريا"، قبل انتخابات نيسان/إبريل المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن ماكرون حصل على 25% من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة، فاليري بيكريس ومارين لو بان من حزب "التجمع الوطني" على 5ر15%، في الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.

وسيحصل اريك زيمور، من اليمين المتطرف علىدعم بنسبة 13% .

وصدرت نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه لصالح صحيفة "لو موند"، اليوم السبت.

واستطلع معهدا "ابسوس" و"سوبرا ستيريا" آراء 12 ألفا و542 شخصا على الإنترنت، في الفترة بين 14 و17 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء الجولة الأولى من التصويت، في العاشر من نيسان/إبريل المقبل، ذكر 77% من الفرنسيين أنهم متأكدون أو شبه متأكدين أنهم سيدلون بأصواتهم.

هذا بالمقارنة بـ82%، في كانون الثاني/يناير 2017، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا.

وحصل ماكرون على 5ر25%، ولوبان على 5ر17% وبيكريس على 5ر16% ، حسب معهد "افتوب".