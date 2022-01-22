وافقت شركة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الأمريكية "آي بي إم" على بيع جزء من قطاعها "آي بي إم واتسون هيلث" لشركة الاستثمار الخاصة "فرانسيسكو بارتنرز"، ما يخفض سقف الطموحات التي كانت كبيرة في وقت من الأوقات لشركة تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن قيمة الأصول المباعة، التي تشمل مجموعة بيانات واسعة النطاق ومنتجات، بأكثر من مليار دولار.

وأكدت "آي بي إم" تقرير سابق لبلومبرج بشأن عملية البيع في بيان دون الكشف عن السعر.

وقال نائب رئيس الشركة توم روساميلا إن الاتفاق "خطوة تالية واضحة بأن تصبح آي بي إم أكثر تركيزا على الحوسبة السحابية المختلطة المعتمدة على منصتنا واستراتيجية الذكاء الاصطناعي". وأضاف أن "آي بي إم لا تزال ملتزمة تجاه واتسون، ونشاطنا للذكاء الاصطناعي الأوسع ولعملائنا وشركائنا الذين نقوم بدعمهم في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاص بالرعاية الصحية".