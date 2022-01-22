قالت حكومة مملكة تونجا بالمحيط الهادئ في بيان اليوم السبت إن الرماد البركاني وموجات المد العاتية (تسونامي) الناجمين عن ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" أثرا على كل مواطني المملكة.

وأًصدرت الحكومة ثاني تحديث لها منذ ثوران البركان وقالت إن ما يقدر بـ84% من سكان تونجا البالغ عددهم 105 آلاف شخص تضرروا في مختلف أنحاء الجزر.

وقالت إن مياه الشرب وإمدادات الغذاء تشكل أولوية، وقد تم توزيع 60 ألف لتر من المياه في إطار جهود الإغاثة حتى الآن".

وأضافت الحكومة إنه تم نقل 62 شخصا من جزيرة مانجو إلى نوموكا بعد خسارة منازلهم وكل متعلقاتهم الشخصية.