تعمقت خسائر العملة المشفرة الأشهر "بيتكوين" لتهوي، اليوم السبت، دون 36 ألف دولار، لتفقد بذلك 48% من أعلى قيمة تحققت لها فوق 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

تهاوي بيتكوين أفقدها 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما تسبب بتبخر أكثر من تريليون دولار من القيمة الرأسمالية لمجمل سوق العملات المشفرة.

تتفاقم التراجعات في سوق العملات المشفرة مع اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سحب التحفيز من السوق.

جراء ذلك عانت الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم، وفقدت Bitcoin أكبر الأصول المشفرة قيمة، أكثر من 12% الجمعة وهوت 9% اليوم السبت وبلغت خسائرها حوالي 18% خلال 7 أيام مضت.

غرقت سوق العملات المشفرة في وحل مخاطر تخفيف التحفيز المالي الأميركي، ورفع أسعار الفائدة على الدولار، وتبعا لذلك انخفضت عملات مشفرة أخرى مثل إيثيروم، وميمي بنسب تفوق 45% على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

تضررت العملات المشفرة من اقتراح للبنك المركزي الروسي بفرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها. وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين "بيتكوين" الرائدة في العالم.

