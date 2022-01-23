هادي العنزي



ينطلق القسم الثاني للدوري الممتاز لكرة السلة بثلاث مباريات مساء اليوم تقام جميعها على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويلتقي القرين خامس الترتيب بـ 6 نقاط والكويت الثاني بـ 9 نقاط في أولى المباريات في الـ 4:30 مساء، ثم مواجهة ثانية في الـ 6:30 تجمع كاظمة المتصدر بـ 10 نقاط مع برقان السادس بـ 6 نقاط، فيما ستكون قمة مواجهات الجولة بين القادسية الرابع بـ 6 نقاط مع الجهراء الثالث بـ 8 نقاط في الـ ٨٫٣٠ مساءً. وفيما ترجح كفة الكويت وكاظمة نسبيا في المباراتين الأوليين، تبدو الفرصة سانحة للقادسية لتصحيح أوضاعه، والعودة إلى المنافسة على المراكز الأولى، وعلى الجهة الأخرى يسعى الجهراء لمواصلة الضغط على ثنائي الصدارة كاظمة والكويت. ويختتم القسم الثاني 6 فبراير المقبل، وتتأهل الفرق الـ 4 أصحاب المراكز الأولى إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية مباراتين من 3 متاحة.